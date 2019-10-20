Влада Іспанії відмовилася від переговорів з Каталонією

Уряд Іспанії відхилив пропозицію про переговори, висунуту главою Каталонії, де з середини жовтня не припиняються акції протесту.

Про це повідомляє DW.

Виконуючий обов'язки голови іспанського уряду Педро Санчес висловив переконання, що спершу глава кабміну цього автономного регіону Кім Торра має засудити заворушення.

Між тим, за версією Торри, протести не відображають мирного характеру сепаратистського руху.

Мер Барселони Ада Колау закликала жителів до спокою на тлі протистояння між протестувальниками і поліцією, що тривають ось уже п'яту ніч. "Подібне не може продовжуватися. Барселона на це не заслуговує", - наголосила вона.

Як повідомлялося, мітингувальники в Барселоні продовжили зводити барикади з підручних засобів. Для будівництва в хід ідуть дошки, мішки з вуличних урн, декоративні дерева. В кількох місцях загородження охопив вогонь, на місці довелося працювати пожежником. При цьому поліція застосувала проти мітингувальників травматичну зброю, оскільки вони з кулаками накинулися на співробітників пожежного загону.

У Каталонії 18 жовтня почався загальний страйк на знак протесту проти тюремних вироків, винесених Верховним судом у Мадриді дев'ятьом лідерам каталонських сепаратистів. Вони 14 жовтня були засуджені до 9-13 років ув'язнення за проведення незаконного референдуму про незалежність цього регіону від Мадрида 1 жовтня 2017 року. Це викликало масові акції протесту. Учасники заворушень підпалювали барикади і сміттєві баки, а також столи і стільці у вуличних кафе, спалили один банківський філіал і розгромили магазин одягу. Поліція повідомила про затримання 17 і 18 жовтня не менше 11 осіб, медики надали допомогу десяти постраждалим.

Фото: Twitter/europapress