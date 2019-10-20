У Німеччині затримали банду іноземців, що грабувала вантажівки

У Німеччині затримано групу іноземців, які нападали на вантажівки. Загальний збиток, заподіяний бандитами, перевищує півмільйона євро.

Про це повідомляє DW з посиланням на Європол.

"Правоохоронні органи Німеччини разом з французькою жандармерією, владою Чехії та Європейським поліцейським агентством (Європол) знешкодили злочинне угруповання з Білорусі, яке займалося крадіжкою товарів з вантажівок", - йдеться в прес-релізі Європолу.

У повідомленні наголошується, що до складу ОЗУ входили щонайменше шість громадян Білорусі. Вони спеціально в'їхали на територію ЄС з метою вчинення злочинів. Чотири члени угруповання, в тому числі її ватажок, були затримані на місці злочину в Німеччині 10 жовтня.

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За інформацією силовиків, бандити нападали на вантажні автомобілі на парковках і в зонах відпочинку вздовж автотрас. Тільки в федеральній землі Нижня Саксонія зловмисники підозрюються в скоєнні майже 60 злочинів, а загальний збиток від їх дій перевищує півмільйона євро.

У розпорядженні ОЗУ було кілька легкових автомобілів і фур для транспортування вантажів з місця злочину в інші країни.

"В ході затримання була конфіскована фура з вкраденими телевізорами. Розслідування триває", - наголошується в прес-релізі.

За словами правоохоронців, розслідування було розпочато в Німеччині у грудні 2018 року. Однак, завдяки обміну інформацією з Європолом з'ясувалося, що зловмисники несуть відповідальність і за ряд аналогічних злочинів у Франції.