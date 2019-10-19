Експрем'єр Греції розкритикував позицію ЄС щодо Північної Македонії та Албанії

Колишній прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас розкритикував рішення Європейської Ради відкласти початок переговорів про членство в ЄС Північної Македонії та Албанії, назвавши його "поразкою для європейського проєкту".

Про це він написав у своєму Твіттері.

«Рішення Європейської Ради відкласти початок переговорів про вступ Північної Македонією в ЄС є сигналом слабкості та поразки для європейського проєкту», - написав Ціпрас.

The European Council decision to reject the beginning of accession talks with North Macedonia is a message of weakness and defeat for the European project. — Alexis Tsipras (@tsipras_eu) October 18, 2019

За його словами, іноді європейські цінності сильніші на Балканах, ніж у Брюсселі, підкресливши, що в ім'я європейських народів політики зобов'язані продовжувати боротьбу за майбутнє і єдність Європи.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про членство в ЄС по Північній Македонії та Албанії, враховуючи виконання цими країнами ряду умов.