В Японії амністують понад пів мільйона в'язнів до дня інтронізації імператора
Укрінформ
Уряд Японії вирішив помилувати близько 550 тисяч осіб, ув'язнених за незначні правопорушення, з нагоди церемонії інтронізації імператора Нарухіто.
Про це повідомляє Kyodo News.
“Японський уряд вирішив у п'ятницю помилувати близько 550 000 в'язнів з незначними порушеннями з нагоди церемонії інтронізації імператора Нарухіто наступного тижня”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє видання, йдеться про в'язнів, які щонайменше три роки тому були засуджені за незначні порушення закону.
В уряді, аби уникнути критики громадськості, наголосили, що запланована амністія є “обмеженою у порівняні з попередніми помилуваннями”.
Зазначається, що остання амністія відбулася у 1993 році з нагоди весілля імператора.