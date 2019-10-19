У Франції відреагували на нові мита Трампа на товари з Європи

Рішення президента США Дональда Трампа підвищити мита на європейські товари загальною вартістю 7,5 мільярда доларів матиме значні негативні економічні та політичні наслідки.

Про це заявив міністр економіки Франції Брюно Ле Мер, реагуючи на рішення американської адміністрації, яке набуло чинності 18 жовтня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ці рішення можуть мати дуже негативні наслідки для обох економік, а також з політичної точки зору», - сказав французький міністр.

Він відзначив, що Європа готова зробити кроки у відповідь, але лише у рамках правил СОТ.

Президент Сполучених Штатів Трамп підвищив мита на європейські товари у відповідь на державні субсидії, які надаються урядами Франції, Німеччини, Іспанії та Великої Британії європейському авіаційному гіганту Airbus.

Підвищення митних тарифів до 25% на постачання товарів до США можуть призвести до збитків для європейських експортерів в обсязі 7,5 млрд доларів (6,8 млрд євро).

Найбільше від цього постраждають сама компанія Airbus, експорт вина із Франції, Іспанії та Німеччини, а також шотландського віскі. Також американські мита підвищено на постачання деяких видів харчових продуктів, включаючи сири, м'ясо, молоко, йогурти, оливки.

Читайте також: США виграли суперечку з Євросоюзом у СОТ в справі щодо субсидій Airbus

Окрім цього, раніше Сполучені Штати заявляли про намір підвищити у середині листопада мита на імпорт автомобілів з ЄС.

Своєю чергою Євросоюз, зокрема, Airbus також обвинувачують США у неконкурентному наданні державної підтримки компанії Boeing. Правовий спір між двома світовими авіаційними гігантами і головними конкурентами триває вже 15 років.