П’ятиденна пауза у наступі турецької армії не розв’яже кризи у Сирії - експерт

П’ятиденна пауза, яку оголосила Туреччина у воєнній операції «Джерело миру» в Сирії, не розв’яже політичну та гуманітарну кризу.

Як заявив в інтерв’ю Укрінформу експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса, переговори президента Туреччини Реджепа Ердогана та віцепрезидента США Майка Пенса 17 жовтня лише підтвердили те, про що домовилися турецький президент із Дональдом Трампом по телефону – перед оголошенням про виведення американських військ із Сирії та вторгненням Туреччини в ту країну.

«Домовленість про паузу зводиться до того, - нагадав експерт, - що за 120 годин курди мають відвести з північної Сирії загони народної оборони (за різними оцінками, це від 12 до 20 тисяч осіб), здати зброю та знищити фортифікаційні укріплення. А Сполучені Штати зобов’язуються не запроваджувати проти Туреччини нові санкції».

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Таким чином Трамп, вважає експерт, має намір виправдати позицію щодо відмови від санкцій проти Туреччини. «Мовляв, якщо курди не виконають домовленості (а їх виконати дуже складно), то ми умиваємо руки», - сказав Куса. Він також зазначив, що нині контроль над північносирійськими містами Манбідж та Кобані перейшов до російських спецпризначенців.

На думку експерта, позиція Трампа щодо Сирії істотно не вплине на його рейтинги в Сполучених Штатах.

«Політики критикують його дії – але не тому, що він виводить війська із Сирії. А тому, що ухвалив своє рішення різко і спонтанно, ні з ким не проконсультувавшись, залишивши союзників напризволяще», - сказав Куса. На його думку, «рейтинг президента може навіть зрости, адже Трамп завжди наголошував, що Америка не повинна втягуватися в затяжні виснажливі війни на Близькому Сході, які Сполученим Штатам нічого доброго не приносять».

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Як повідомлялося, Туреччина почала наступ на територію, яка утримується курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мета Анкари - запобігти створенню «терористичного коридору» на кордоні Сирії та Туреччини.

Операцію розкритикували ряд країн і міжнародних організацій. У зв'язку з цим уряду Німеччини і Франції 12 жовтня заявили про припинення поставок зброї Анкарі.

На тлі цих подій 15 жовтня президент США Дональд Трамп своїм указом ввів санкції проти Міноборони і Міненергетики Туреччини, а також трьох посадових осіб цієї країни.