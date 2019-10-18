Остання промова в Єврораді: Туск подякував Юнкеру та журналістам

Чинний Президент Європейської Ради Дональд Туск у п’ятницю 18 жовтня під час пресконференції за підсумками зустрічі глав держав та урядів Євросоюзу у Брюсселі зробив останню промову на цій посаді.

Він подякував президенту Єврокомісії та представникам європейського медіа-корпусу за плідну співпрацю протягом минулих років, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Сьогодні лідери (ЄС) також обговорили пріоритети нової Єврокомісії під керівництвом обраного президента фон дер Ляєн, а також майбутній бюджет ЄС. Це було важливе обговорення, яке буде продовжено протягом наступних місяців, але вже без нашої з (Ппрезидентом Єврокомісії) Жан-Клодом Юнкером участі. Хочу подякувати Жан-Клоду за дружбу, за відданість і солідарність, і за нашу чудову співпрацю. Я також хочу подякувати медіа, за ваші жорсткі, але справедливі запитання, за ваше терпіння, за готовність залишатися з нами у пізній час, і за сміх над деякими нашими жартами, які, чесно кажучи, ніколи не були смішними. Дякую вам за все", - Туск.

Журналісти, які брали участь у пресконференції, після її завершення проводили президентів Туска і Юнкера тривалими аплодисментами.

Як повідомлялося, напередодні Туск заявив, що не виключає своєї участі у наступних президентських виборах в Польщі, які мають відбутися у травні 2020 року.