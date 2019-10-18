На Сицилії знову "прикрили" небо через виверження вулкану

На італійському острові Сицилії зафіксували нове виверження вулкану Етна.

Про це повідомляє ANSA.

"Відродження енергії у внутрішній магмі (вулкану - ред.) Етна на острові Сицилія призвело до нової фази виверження з кратерів на вершині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме тому було вирішено закрити два сектори авіапростору над аеропортом Катанії у п'ятницю.

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Як повідомлялося, минулої п'ятниці внаслідок нових вивержень вулкану Етна був частково перекритий авіапростір над Сицилією.

Фото: ansa.it