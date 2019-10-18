На Сицилії знову "прикрили" небо через виверження вулкану
Укрінформ
На італійському острові Сицилії зафіксували нове виверження вулкану Етна.
Про це повідомляє ANSA.
"Відродження енергії у внутрішній магмі (вулкану - ред.) Етна на острові Сицилія призвело до нової фази виверження з кратерів на вершині", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що саме тому було вирішено закрити два сектори авіапростору над аеропортом Катанії у п'ятницю.
Як повідомлялося, минулої п'ятниці внаслідок нових вивержень вулкану Етна був частково перекритий авіапростір над Сицилією.
Фото: ansa.it