Європейська рада закликає країни “на повну” співпрацювати у розслідуванні катастрофи MH17

Європейська рада на засіданні у Брюсселі ухвалила резолюцію, один із пунктів якої закликає всі держави повною мірою співпрацювати із розслідуванням справи про збиття літака рейсу MH17 над Донбасом у липні 2014 року.

Відповідний документ оприлюднено на сайті Євроради.

«Відповідно до резолюції від 20 червня 2019 року, Європейська рада підтверджує свою повну підтримку зусиллям із встановлення правди, правосуддя та відповідальності стосовно жертв збитого рейсу МН17 та їх родичів, та закликає всі держави повною мірою співпрацювати з розслідуванням, що триває, відповідно до резолюції Ради безпеки ООН 2166», - йдеться у документі.

Як повідомлялося, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

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19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) назвала імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР"; Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", саме його вважають організатором бойового застосування установки "Бук"; Олег Пулатов - підполковник запасу РФ, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Міжнародна слідча група встановила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.