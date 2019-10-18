Тиснув чи не тиснув? "Привіт від дяді Сьоми" з Володимиром Ільченком, випуск №1

Коли кажуть про «тиск на Україну», то Трампові маніпуляції спадають на думку в останню чергу.

Його дріб’язкове прохання до Зеленського накопати компромат на свого суперника й навіть затримка американської допомоги Україні - дитячі пустощі порівняно з тим, що в нас звикли вважати іноземним «тиском».

Про те, як американці та українці сприймають Trump’s pressure, розмірковує власний кореспондент Укрінформу Володимир Ільченко.