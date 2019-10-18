Тиснув чи не тиснув?

Тиснув чи не тиснув? "Привіт від дяді Сьоми" з Володимиром Ільченком, випуск №1

Відеоблог
Укрінформ
Коли кажуть про «тиск на Україну», то Трампові маніпуляції спадають на думку в останню чергу. 

Його дріб’язкове прохання до Зеленського накопати компромат на свого суперника й навіть затримка американської допомоги Україні - дитячі пустощі порівняно з тим, що в нас звикли вважати іноземним «тиском».

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Про те, як американці та українці сприймають Trump’s pressure, розмірковує власний кореспондент Укрінформу Володимир Ільченко.

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