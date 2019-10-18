Туска назвали найкращим кандидатом від опозиції на посаду президента Польщі

Чинний президент Європейської Ради Дональд Туск, каденція якого завершується в листопаді, є найкращим кандидатом від опозиції на посаду президента Польщі.

Про це йдеться в дослідженні, проведеному центром IBRiS для видання Dziennik Gazeta Prawna і радіо RMF FM.

Згідно з опитуванням, за Туска вже сьогодні проголосували б понад 27% прихильників опозиції, 50% прихильників ліберальної “Громадянської коаліції” та 16% усіх опитаних. Він значно випереджає інших представників опозиції – нинішнього віцемаршалка Сейму від партії “Громадянська платформа” (РО) Малгожату Кідаву-Блонську та лідера партії лівого спрямування “Весна” Роберта Бєдроня.

За Кідаву-Блонську готові проголосувати сьогодні 12,9% прихильників опозиції, 17% прихильників ліберальної “Громадянської коаліції” та 9,7% усіх опитаних. За Бєдроня - так само 12,9% прихильників опозиції, 8,1% прихильників “Громадянської коаліції” та 9,9% усіх опитаних.

Як повідомлялося, напередодні Туск заявив, що не виключає своєї участі у наступних президентських виборах в Польщі, які мають відбутися у травні 2020 року.