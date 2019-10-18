Туска назвали найкращим кандидатом від опозиції на посаду президента Польщі

Туска назвали найкращим кандидатом від опозиції на посаду президента Польщі

Опитування
Укрінформ
Чинний президент Європейської Ради Дональд Туск, каденція якого завершується в листопаді, є найкращим кандидатом від опозиції на посаду президента Польщі.

Про це йдеться в дослідженні, проведеному центром IBRiS для видання Dziennik Gazeta Prawna і радіо RMF FM.

Згідно з опитуванням, за Туска вже сьогодні проголосували б понад 27% прихильників опозиції, 50% прихильників ліберальної “Громадянської коаліції” та 16% усіх опитаних. Він значно випереджає інших представників опозиції – нинішнього віцемаршалка Сейму від партії “Громадянська платформа” (РО) Малгожату Кідаву-Блонську та лідера партії лівого спрямування “Весна” Роберта Бєдроня.

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За Кідаву-Блонську готові проголосувати сьогодні 12,9% прихильників опозиції, 17% прихильників ліберальної “Громадянської коаліції” та 9,7% усіх опитаних. За Бєдроня - так само 12,9% прихильників опозиції, 8,1% прихильників “Громадянської коаліції” та 9,9% усіх опитаних.

Як повідомлялося, напередодні Туск заявив, що не виключає своєї участі у наступних президентських виборах в Польщі, які мають відбутися у травні 2020 року.

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