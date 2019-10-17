Наступний саміт G7 пройде на курорті Трампа в Маямі – Білий дім

Адміністрація президента США планує запросити гостей наступного саміту G7, який має пройти з 10 по 12 червня, на курорті Trump National в містечку Дорал, штат Флорида.

Про це рішення повідомив у четвер в.о. глави адміністрації Білого дому Мік Малвані, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми обирали (місце для проведення саміту – ред.) з-поміж 12-ти інших об'єктів", - зауважив представник адміністрації США.

Зрештою, за його словами, вибір упав на Дорал.

"Ми керувалися у своєму рішенні тим самим набором критеріїв, які застосовували попередні адміністрації", - зауважив Малвані.

Керівник адміністрації президента також підкреслив, що Трамп "жодним чином та жодною формою" не отримуватиме прибутку від запланованого саміту в одній із його резиденцій.

Нинішній президент США, який володіє великою кількістю об'єктів нерухомості в Сполучених Штатах і за кордоном, вже зазнавав критики через використання цих об'єктів для прийму іноземних гостей. Зокрема, багато шуму спричинили його запрошення іноземних лідерів до резиденції Мар-а-Лаго, де розташований гольф-клуб у Флориді.