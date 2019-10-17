Нобелівський лауреат з літератури Гандке відмовився спілкуватися з пресою

Лауреат Нобелівської премії з літератури за 2019 рік Петер Гандке скасував пресконференцію в Австрії після того, як напередодні журналіст запитав його про критику на його адресу через підтримку режиму Мілошевича.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Пресконференція була запланована на середу у рідному містечку письменника Гріффені (федеральна земля Каринтія, що на півдні Австрії). Напередодні до Гріффена прибув очільник землі, щоб вирішити деякі організаційні питання та особисто привітати Нобелівського лауреата. Разом із ним були декілька журналістів, які скористалися нагодою і поставили Гандке кілька запитань. Спочатку 76-річний письменник охоче відповідав, але коли пролунало прохання прокоментувати критику на його адресу з боку письменника Саші Станішича, літератор розлютився.

Гандке, зокрема, звинуватив журналістів у тому, що вони не цікавляться тим, що він пише, а розпитують про "реакцію на реакцію". Після цього письменник заявив, що тепер не буде відповідати ні на які запитання журналістів, і скасував пресконференцію.

Раніше німецький письменник боснійського походження Саша Станішич, володар престижної літературної премії Deutschen Buchpreis-2019, звинуватив Гандке у підтримці засудженого за військові злочини Слободана Мілошевича та спотворенні історичної правди у своїх творах.

Гандке відомий тим, що був одним із підписантів звернення в 2004 р. на захист Слободана Мілошевича, відвідував його у в’язниці в Гаазі, а на похороні Мілошевича у 2006 році виступив із промовою, в якій засудив країни Заходу. Письменник також заперечував етнічні чистки з боку режиму Мілошевича, не вірив у його військові злочини, а в конфлікті звинувачував НАТО.

Петер Гандке - австрійський письменник і перекладач, нагороджений багатьма преміями. 10 жовтня йому було присуджено Нобелівську премію за 2019 рік з формулюванням "за впливовий твір, який з мовною винахідливістю досліджує периферію та специфіку людського досвіду".