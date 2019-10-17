У Штатах арештували ще одного бізнесмена у справі про фінансування кампанії Трампа

У справі про фінансування передвиборчої кампанії Дональда Трампа за участю працівників Руді Джуліані – особистого адвоката Трампа – в аеропорту Нью-Йорка ФБР заарештувало бізнесмена Девіда Коррею.

Про це повідомляє CNN із посиланням на речника прокуратури Мангеттена.

“Девід Коррея, один із чотирьох осіб, яким минулого тижня були висунуті звинувачення у порушеннях під час фінансової кампанії за участю особистого адвоката президента Трампа Руді Джуліані, був затриманий у середу вранці в аеропорту ім. Джона Кеннеді в Нью-Йорку”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівники ФБР затримали Коррею після прильоту до США.

Сьогодні суд обиратиме йому запобіжний захід.

Як повідомлялося, раніше були затримані два помічники Джуліані - 47-річний Лев Парнас та 54-річний Ігор Фруман, а також 46-річний Андрій Кукушкін, громадянин США українського походження, який пов'язаний з партнерами Джуліані. Усіх їх обвинувачують у тому, що вони заробили сотні тисяч доларів,роблячи незаконні перекази на передвиборчі кампанії республіканських кандидатів, включаючи політичний комітет, який збирав пожертви для Трампа, на той час – кандидата у президенти.