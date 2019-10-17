Меркель і Макрон дали позитивні сигнали щодо угоди про Brexit

Лідери Німеччини та Франції висловили позитивні сподівання щодо можливості укладення угоди про вихід Великої Британії з Євросоюзу.

Про це повідомляє AFP.

"Євросоюз та Британія, схоже, близькі до того, щоб нарешті укласти угоду щодо Brexit, якраз напередодні ключового саміту ЄС", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що Макрон, Меркель та інші лідери ЄС вирушать до Брюсселя 17 жовтня, щоб вирішити, чи слід європейським чиновникам укладати нову угоду про Brexit з Британією.

"Основа угоди з Великою Британією готова, й теоретично у четвер ми могли б укласти її та уникнути хаосу, пов'язаного з неконтрольованим Brexit", - заявив у зв'язку з цим президент Європейської Ради Дональд Туск.

Як повідомлялося, Велика Британія зобов’язана вийти з ЄС 31 жовтня. Прем’єр-міністр Борис Джонсон неодноразово наголошував, що країна вийде з євроспільноти за будь-яких умов.