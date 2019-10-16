Новий склад Єврокомісії розпочне роботу на місяць пізніше

Новопризначена Єврокомісія приступить до виконання обов’язків не 1 листопада, як планувалося, а 1 грудня.

Як повідомив у Twitter речник Європарламенту Жауме Дук, це пов'язано з бажанням провести ретельні слухання щодо кандидатур на посади єврокомісарів.

«Президент Європарламенту та лідери політичних груп підбили підсумок парламентських слухань (кандидатів до нової Єврокомісії - ред.) 2019. Це демократичний та прозорий процес. Парламент має бажання проголосувати вчасно, щоб дозволити новій Єврокомісії розпочати з 1 грудня», - йдеться в дописі.

. @EP_President and political group leaders took stock of #ephearings2019. A democratic and transparent process. Parliament willing to vote on time to allow new Commission to start 1st December, asks for rapid appointment of the new 3 commissioners-designate. — Jaume Duch (@jduch) 16 жовтня 2019 р.

Дюк також зазначив, що Європарламент прагне чимскоріше призначити трьох кандидатів на посади єврокомісарів.

На офіційному сайті Європарламенту інформація щодо рішення про відтермінування поки що відсутня.

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Як повідомляв Укрінформ, на слуханнях у комітетах Європарламенту депутати з різних причин відвели кандидатури трьох кандидатів на посади єврокомісарів – Ровани Плумб (Румунія), Ласло Трочані (Угорщина) та Сильві Гулар (Франція). Вони претендували, відповідно, на портфелі єврокомісарів з питань транспорту, сусідства й розширення, а також внутрішнього ринку.

Урсула фон дер Ляєн, яка має очолити Єврокомісію, проводить інтенсивні переговори з урядами згаданих країн для призначення альтернативних кандидатур, котрі також муситимуть пройти етап слухань у комітетах перед формальним затвердженням усього складу ЄК.