Новий склад Єврокомісії розпочне роботу на місяць пізніше
Як повідомив у Twitter речник Європарламенту Жауме Дук, це пов'язано з бажанням провести ретельні слухання щодо кандидатур на посади єврокомісарів.
«Президент Європарламенту та лідери політичних груп підбили підсумок парламентських слухань (кандидатів до нової Єврокомісії - ред.) 2019. Це демократичний та прозорий процес. Парламент має бажання проголосувати вчасно, щоб дозволити новій Єврокомісії розпочати з 1 грудня», - йдеться в дописі.
. @EP_President and political group leaders took stock of #ephearings2019. A democratic and transparent process. Parliament willing to vote on time to allow new Commission to start 1st December, asks for rapid appointment of the new 3 commissioners-designate.— Jaume Duch (@jduch) 16 жовтня 2019 р.
Дюк також зазначив, що Європарламент прагне чимскоріше призначити трьох кандидатів на посади єврокомісарів.
На офіційному сайті Європарламенту інформація щодо рішення про відтермінування поки що відсутня.
Як повідомляв Укрінформ, на слуханнях у комітетах Європарламенту депутати з різних причин відвели кандидатури трьох кандидатів на посади єврокомісарів – Ровани Плумб (Румунія), Ласло Трочані (Угорщина) та Сильві Гулар (Франція). Вони претендували, відповідно, на портфелі єврокомісарів з питань транспорту, сусідства й розширення, а також внутрішнього ринку.
Урсула фон дер Ляєн, яка має очолити Єврокомісію, проводить інтенсивні переговори з урядами згаданих країн для призначення альтернативних кандидатур, котрі також муситимуть пройти етап слухань у комітетах перед формальним затвердженням усього складу ЄК.