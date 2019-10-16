Туск не виключає, що піде на президентські вибори в Польщі
Про це він заявив в інтерв’ю польським телеканалам Polsat News та TVN24.
"Якщо з’явиться однозначна воля, щоб створити спільну кандидатуру на президентські вибори, яка матиме шанс на перемогу, то ніхто не повинен вагатися",- заявив Туск.
Водночас політик додав, що не потрібно робити передчасних висновків щодо його кандидатури.
За його словами, аби не допустити шкідливих дій уряду PiS на внутрішній та міжнародній аренах необхідною є "сила президентського вето".
Найголовнішим він назвав обрання опозицією такої кандидатури на президентські вибори, яка матиме шанс переконати виборців, які сьогодні голосують за правлячу партію PiS і тих, хто вагається.
Він зазначив, що є "кілька таких кандидатур".
Туск підкреслив, що такого кандидата в опозиційному середовищі потрібно обрати "не швидко, а мудро".
Президент Євроради привітав переможців парламентських виборів в Польщі, але підкреслив, що "більші надії він пов’язує з тими, хто програв..".
Він назвав позитивним те, що опозиційні сили об’єдналися і перемогли у виборах до Сенату, закликавши їх не змарнувати цю перемогу у взаємних суперечках і створити коаліцію у верхній палаті парламенту.
Президентські вибори в Польщі відбудуться у першій половині 2020 року.
Відомо, що чинний президент Анджей Дуда, який є наближеним до PiS, намагатиметься переобратися на другий термін. Згідно з соцопитуваннями, серед представників опозиції найвищі шанси перемогти у Дуди має саме Туск, який очолював ліберальний уряд Польщі з 2007 по 2014 роки.