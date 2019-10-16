Еквадор: ще одна історія про палаючі шини та спробу втечі від соціалізму

Президент-популіст оголосив програму ліберальних реформ і наразився на жорсткий спротив як з лівого, так і правого політичних боків

Президент Еквадору, з промовистим, особливо для українського вуха, іменем Ленін Морено прийшов до влади як кандидат лівих сил та під лівими гаслами. Саме його, свого багаторічного віце-президента, підтримував на виборах попередній президент Рафаель Корреа, який керував країною у 2007-2017 роках та був союзником президента Венесуели Уго Чавеса в регіоні. Проте вже за кілька місяців при владі Морено повністю змінив курс попередника, став союзником США, посварився з Корреа та Венесуелою, а тепер їх звинувачує у підривній діяльності.

66-річний Морено єдиний у світі лідер держави, що пересувається на інвалідному візку – після нападу грабіжників у 1998 році в нього паралізовані ноги. За діяльність з надання допомоги інвалідам висувався кандидатом на Нобелівську премію миру, а також є автором книг про те, як долати тяжкі життєві ситуації за допомогою гумору.

Утім, минулі два тижня йому було не до гумору. Країною прокотилася хвиля бурхливих і кривавих протестів, демонстрацій, зіткнень з поліцією, підпалених шин. Уряд мусив тікати із столиці та запровадити в місті надзвичайний стан. Загинули семеро людей, понад 1300 (за офіційними даними, включно з постраждалими поліцейськими) отримали поранення.

Як спалахнули і точилися протести

Протести розпочалися після того, як уряд на початку жовтня оголосив про припинення субсидій у рамках скорочення державних витрат – такою була для надання кредиту. в розмірі 10 мільярдів доларів США від Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Міжамериканського банку розвитку.

Президент заявив, що субсидій на пальне, які були запроваджені в 1970-х роках і коштували бюджету 1,3 мільярда доларів щорічно, більше не буде. Морено наполягає, що скасування паливних субсидій є критично важливим для порятунку економіки держави - влада хоче і зобов’язалася скоротити в 2020 році дефіцит бюджету з 3,6 мільярда до 1 мільярда доларів. Населення нафтодобуваючої країни Еквадор цього й слухати не схотіло: подвійне зростання цін на бензин негайно вивело на вулиці тисячі людей.

Сутички поліції з протестувальниками в столиці Еквадору, Кіто

Сутички між протестувальниками та поліцією змусили президента оголосити надзвичайний стан. “Виступаючи після чергового дня протестів і блокад доріг у понеділок вночі, президент Еквадору Ленін Морено заявив у національному ефірі, що перемістив адміністрацію уряду з Кіто до портового міста Гуаякіль”, - повідомила France 24.

Водночас він звинуватив свого політичного опонента Рафаеля Корреа у змові з венесуельським керівництвом з метою дестабілізації в Еквадорі, а індіанцям дорікнув, що їх використовують «інфільтровані групи, які мають багато спільного з терористичними угрупованнями». І Корреа, і лідери корінних народів звинувачення відкинули.

Між тим, протести зростали, загострювалися, день у день ставало більше загиблих і поранених. За офіційними даними, 1152 учасників протестів були затримані. Натомість протестувальники взяли в полон десятки поліцейських у різних місцях по всій країні.

Минулої середи демонстранти спробували штурмувати парламент країни та президентський палац у Кіто. У суботу захопили і підпалили будівлю Служби генерального контролера, яка займається фінансово-економічним контролем в країні. Як повідомило агентство AFP, люди в масках закидали будівлю коктейлями Молотова, а потім увірвалися в неї і почали знищувати меблі та документи.

Протестувальники вдалися до "коктейлів Молотова"

Масові акції паралізували роботу транспорту в багатьох містах, демонстранти заблокували дорогу до міжнародного аеропорту в Кіто, тривалі блокади великих автодоріг привели до перебоїв з поставками продуктів і палива в деяких регіонах.

Головні дійові особи

Активна участь у протестах корінного населення - індіанців - погана ознака для будь-якого еквадорського уряду. Протести саме за їх участі повалили в Еквадорі вже трьох президентів: Абдалу Букарама в 1997 році, Хаміля Муада в 2000-му та Луїса Гутьєрреса – в 2005-му.

Конфедерація корінних народів Еквадору (CONAIE) - найбільша організація в Еквадорі. CONAIE вимагає соціальних зміни від імені чверті населення країни, використовуючи широкий спектр тактик, включаючи прямі дії. В останні роки CONAIE бореться проти великих нафтових, гірничих компаній, які мають наміри експлуатувати незаймані території, та проти спорудження гідроелектростанцій.

Конфедерація корінних народів Еквадору (CONAIE) вимагає соціальних змін

І ось після перерви в 14 років лідери індіанців знову повели корінних мешканців на міста та транспортні вузли – і знову результативно.

Про що домовилися еквадорці

Врешті протестувальники дійшли угоди з урядом. Це - підсумок переговорів за посередництва ООН та католицької церкви, повідомляє ВВС. Переговори транслювало в прямому ефірі державне телебачення.

Переговори транслювало в прямому ефірі державне телебачення

У спільній заяві зазначено, що уряд відкликав свій указ №883 про скасування субсидій на пальне. Тепер сторони обговорять новий закон про те, щоб субсидії не використовувались для перепродажу дешевого субсидованого пального до сусідніх країн. Буде також створена комісія для відновлення миру за посередництва католицької церкви та ООН, що важливо, оскільки унаслідок протестів є загиблі та поранені.

Лідери протесту в залі переговорів аплодували, але президент Ленін Морено утримався. Впродовж двох тижні він неодноразово заявляв, що ні за яких обставин не скасує економічні реформи. Однак, зважаючи на бурхливі і дедалі ширші протести, поки що він мусив поступитися.

Збереження субсидій на пальне зустріли як перемогу

А от «дуже соціалістичний» народ уже святкує. В столиці Кіто негайно розпочався феєрверк, водії машин безперервно гули у клаксони. Ну, словом, Південна Америка, як вона є…

Що далі?

На тлі цих буремних подій відійшло на другий план те, що програма змін у бік ринкової економіки, оголошена Морено 1 жовтня 2019 року, окрім «вибухового» питання про субсидії на бензин та дизельне паливо, містить ще 18 пунктів. Зокрема, передбачені скасування (або зниження) мита на обладнання, сировину, мобільні телефони та комп'ютери, сплата внесків на освіту та охорону здоров'я компаніями з доходом понад 10 млн дол на рік, зниження вдвічі податку на виведення валюти для певних категорій інвесторів, нові типи трудових угод для нових підприємств, полегшення умов для роботи дистанційно, скорочення відпустки держслужбовцям з 30 днів до 15 (крім соціальних працівників), мільярд доларів на програми іпотечного кредитування тощо.

І тут на президента чекає спротив не тільки зліва, як з цінами на бензин. Програма балансує між інтересами роботодавців і працівників, тому опоненти Леніна Морено «справа» теж уже відгукнулися критично. Його суперник на останніх президентських виборах, банкір Гільєрмо Лассо, який поступився лише на півтора відсотка, називає заходи запізнілими, популістськими і демагогічними.

Та й питання з цінами на пальне ще не закрите. Звернімо увагу, сторони перемовин ще тільки погодилися розробити закон про те, щоб зупинити перепродаж дешевого завдяки субсидії пального до сусідніх країн. Але наразі невідомо яка частина з 1,3-мільярдної субсидії йде не в паливні баки – тобто на підтримку простих власників автомобілів та малого бізнесу – а стає чиїмось прибутком після перепродажу за кордон. У будь-якому разі йдеться про семизначні суми – і бенефіціари, хто б це не був, легко їх не віддадуть.

Олександр Волинський, Київ