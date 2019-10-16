Цінність історичного центру Санкт-Петербурга під загрозою - ЮНЕСКО

Консультативна місія Центру світової спадщини ЮНЕСКО та Міжнародна рада з охорони пам'яток та історичних місць (ІКОМОС) після перевірки історичного центру Петербурга підготували звіт з негативними висновками.

Про це повідомляє "Эхо Москвы".

"Експерти побували у центрі міста, відвідали Пулковську обсерваторію, Павловське наукове містечко, Гатчинський палац та інші архітектурні об'єкти. На думку фахівців, влада не розробила загальний план управління об'єктами. Місія підготувала кілька рекомендацій і направила їх мінкульту Росії", - йдеться в повідомленні.

Одним з небагатьох позитивних прикладів у "другій столиці" Росії автори звіту назвали реконструкцію кварталу Нова Голландія.

Загалом, як зазначається, згідно зі звітом, цінність багатьох будівель і споруд центру Санкт-Петербурга перебуває під загрозою.

Історичний центр Петербурга і пов'язані з ним пам'ятки включили в список Світової спадщини ЮНЕСКО в 1990 році.