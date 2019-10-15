НАТО має натиснути на Туреччину - прем'єр Норвегії

Прем’єр-міністр Норвегії Ерна Солберг вважає, що країни НАТО мають проявити єдиний підхід стосовно військової операції Туреччини в Сирії, але не допустити, аби ця країна залишила альянс.

Про це Ерна Солберг заявила у Берліні на спільній з Ангелою Меркель пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вважаємо, що важливо залишатися твердими стосовно Туреччини», - наголосила Солберг.

Вона зазначила, що Норвегія негайно припинила продаж військової техніки до Туреччини, попри те, що вона є членом НАТО.

«На мій погляд, краще, аби Туреччина залишалася в НАТО, ніж за межами альянсу. Краще, щоб ми мали її в сім'ї, де можемо вести розмови. Але ми не можемо поводитися так, ніби нічого не сталося», - сказала прем'єр-міністр.

Вона закликала Туреччину дотримуватися міжнародного права та якнайшвидше припинити військову операцію.

Канцлер ФРН Ангела Меркель своєю чергою закликала: «При всіх законних безпекових інтересах цей наступ має бути припинений, оскільки він несе дуже багато страждання людям, а також невпевненість у боротьбі з ІДІЛ».

Меркель підтвердила, що зараз точаться дискусії з цього питання в рамках НАТО, і також підкреслила важливість спільного підходу щодо турецької військової операції на півночі Сирії.

Як повідомляв Укрінформ, Туреччина розпочала наступ на північному сході Сирії. Президент Ердоган заявив, що мета Анкари - запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні двох країн.

Операцію розкритикувала низка держав і міжнародних організацій. Зокрема, високий представник ЄС Федеріка Могеріні та президент США Дональд Трамп закликали Туреччину зупинити наступ у Сирії, оскільки він може призвести до різкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.

Тим часом уряди Великої Британії, Німеччини та Франції заявили про припинення постачання зброї Туреччині.

Фото: twitter.com/RegSprecher