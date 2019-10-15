Угорщина підтримує турецьку операцію в Сирії — Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Пітер Сійярто у вівторок заявив, що Будапешт підтримує дії Туреччини в Сирії та її план щодо переміщення біженців до Сирії всупереч офіційній позиції ЄС.

Про це повідомляє Politico з посиланням на виступ глави угорського МЗС під час візиту в Азербайджан

«Якщо питання для нас, угорців, буде поставлено так: що б ми хотіли – щоб Туреччина переселила мігрантів у Сирію, чи щоб відкрила двері в напрямку Європи? Тоді наша відповідь зрозуміла", - сказав Сійярто, додавши, що Туреччина повинна переселити мігрантів у Сирію.

Сійярто підкреслив, що Угорщина «з радістю буде працювати з Туреччиною», якщо та створить безпечну зону в Сирії, куди зможе переселити сирійських біженців.

Слід зауважити, що слова Сійярто суперечать офіційній позиції ЄС, яка полягає в тому, що Туреччина повинна негайно припинити свою військову операцію на півночі Сирії.

Окрім цього, в понеділок на засідання Тюркської Ради в Баку, угорський прем’єр Віктор Орбан провів особисті переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Турецький лідер «висловив подяку за те, що Угорщина підтримує Туреччину на міжнародній арені».

Як відомо, Туреччина проводить на півночі Сирії військову операцію проти курдів, щоб створити так звану безпечну зону і переселити туди 3,5 млн сирійських біженців, які сьогодні перебувають на турецькій території.