У Франції жінок засудили до 20-30 років за спробу теракту біля Нотр-Даму

Спеціальний суд присяжних Парижа засудив на строк від 25 до 30 років двох жінок за спробу підірвати автомобіль біля Нотр-Даму у 2016 році.

Про це повідомляє France24.

“Спеціальний суд присяжних Парижа засудив Орнеллу Гілігман та Інес Мадані на 25 і 30 років ув'язнення за спробу підірвати автомобіль біля Нотр-Даму у вересні 2016 року”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє France24, третя жінка - Сара Ервуе, яка через чотири дні після невдалого теракту напала на поліцейського з ножем, була засуджена до 20 років позбавлення волі.

Читайте також: Поліція Німеччини не розглядає ДТП в Лімбурзі як теракт

Таким чином своїм рішенням суд повністю задовольнив прохання прокуратури.

Зазначається, що Орнелла Гілігман та Інес Мадані спробували підпалити автомобіль, у якому були каністри з газом, у ніч проти 4 вересня 2016 року перед ресторанами біля собору Нотр-Дам. Проте вибуху не сталося.