Білий дім може заборонити свідчити у Конгресі чиновнику адміністрації Трампа

Демократи у Конгресі США хочуть опитати 25 жовтня керівника Офісу управління і бюджету Рассела Вута в межах розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на копію листа Адміністративно-бюджетному управлінню США.

«Демократи у Палаті (представників Конгресу США – ред.) прагнуть провести розмову з керівником Офісу управління і бюджету Расселом Вутом», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це є ознакою того, що демократи «дедалі більше фокусуються на утримуванні майже 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні в межах розслідування імпічменту» Трампа.

Джерела телеканалу вважають, що Білий дім, імовірно, заборонить Вуту свідчити у Конгресі, як це було з деякими іншими чиновниками адміністрації.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Трамп наказав в. о. глави своєї адміністрації Міку Малвані притримати майже $400 млн військової допомоги для України щонайменше за тиждень до телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським.

Після цього демократи в Палаті представників ініціювали формальну процедуру розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа. Йому закидають спроби натиснути на Україну з метою проведення розслідування проти Джо Байдена, головного конкурента Трампа на президентських виборах у США.

Фото: Chris Kleponis/Polaris