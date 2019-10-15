У Мінську затримали росіянку з американського санкційного списку - ЗМІ
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Згідно з повідомленням ЗМІ, затримання проводилося в неділю ввечері за запитом США. Богачова з чоловіком і дитиною їхала відпочивати і перебувала в готелі. Вона вже зв'язалася з російським дипломатичним представництвом.
Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.
Анна Богачова - одна зі співробітниць "Агентства інтернет-досліджень", яке, за твердженням американської влади, фінансував бізнесмен Євген Пригожин, відомий як "кухар Путіна".
За даними ЗМІ, Богачова є колишньою активісткою організації "Російський образ", більш відомої під назвою "Анна Трігга". Вона, зокрема, брала участь у заходах націоналістів разом з Марією Бутіною, яка відбуває покарання в США за діяльність в якості незареєстрованого агента іноземного уряду.