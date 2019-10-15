Росія намагається нівелювати результати розслідування JIT щодо МН-17 – Da Vinci Analytic Group

Кремль завершив підготовку політичного середовища для викривлення та нівелювання результатів розслідування JIT

Російська Федерація увійшла в активну фазу руйнації доказів у справі збиття рейсу MH-17 над Донбасом у 2014 році з залученням власних політико-економічних позицій та агентів впливу за кордоном. Такого висновку дійшли експерти Da Vinci Analytic Group. Укрінформ наводить повністю текст їхнього дослідження.

У березні 2020 року розпочнеться судовий процес по справі МН17, під час якого будуть оприлюднені звинувачені та свідки. З наближенням цієї події Росія намагається вплинути на хід розслідування та змінити висновки, що в червні 2019 року були оприлюднені Міжнародною слідчою групою (JIT). В них визнається, що літак був збитий з зенітно-ракетної установки «Бук» з 53-ої бригади ППО ЗС РФ.

Німецький журналіст Флоріан Ретцер, якого цитує пропагандистське видання News-front (ДНР) висловив думку, що антиросійська спрямованість розсілдування у справі МН017 розвалюється. Восьмого жовтня депутати парламенту Нідерландів проголосували за вимогу до керівництва держави розслідувати дії України у зв’язку зі збиттям малайзійського літака Boeing, що здійснював політ за маршрутом Амстердам-Куала-Лумпур. Нідерландські депутати вимагають відповіді на питання, чому Київ не зачинив повітряний простір над зоною конфлікту на сході країни. Спікером вимог виступив депутат від партії Христянсько-демократичного заклику Кріс ван Дам – колишній співробітник поліції Амстердаму.

На тлі політичної кризи в США, а також процесу вибудови ефективної комунікації Офісу президента України з європейськими партнерами, Росія намагається скористатися моментом та позбутися санкційного тиску, переклавши відповідальність за катастрофу МН-17 на Україну.

17 липня 2018 року Міністерство закордонних справ Російської Федерації звинуватило Нідерланди в тому, що при розгляді справи про збиття борту MH-17 з України фактично зняли провину за те, що влада не зачинила повітряний простір над районом бойових дій.

До голосування парламенту Нідерландів Росія активно відпрацювала аналогічну позицію з керівництвом Малайзії. В травні 2019 року прем’єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад заявив, що слідство по справі МН-17 «політизовано» та конкретних фактів, що підтверджують звинувачення на адресу Росії надано не було. Зазначимо, що наказом №725 від 4 липня 2003 року М.Мохамад був нагороджений російським Орденом Дружби за

великий внесок в укріплення дружби та співробітництва між РФ та Малайзією.

Довідково: Під час зустрічі з М.Мохамадом на EEF 2019 В. Путін назвав Малайзію найпріоритетнішим партнером в Азії, а малайзійський прем’єр висловив зацікавленість в отримані доступу до високотехнологічних розробок Росії, зокрема, в космічній галузі. Малайзія закуповує винищувачі Су-30 МКМ.

На початку вересня 2019 року після зустрічі з Володимиром Путіним на П’ятому Східному економічному Форумі у Владивостоці він ще раз поставив під сумнів відповідальність Росії за загибель МН-17, а 2 жовтня вже розпочалася активна кампанія в медіа Росії та Нідерландів.

Згідно з архівом агенції UPI 13 липня 1981 року Малайзія вислала трьох радянських дипломатів, яких звинуватили у шпигунстві. Їх ідентифікували, як співробітників КДБ.

Разом з ними був заарештований екс-політичний секретар заступника прем’єр-міністра Махатхіра Мохамада Сіддік бін Мохамад Гуз (Siddiq Bin Mohamad Ghouse). Таким чином, існують всі підстави вважати, що М7Мохамад довгий час знаходився у розробці російської розвідки, котра мала достатньо матеріалів для встановлення з ним співпраці.

Публікація 1981 року про шпигунський скандал в оточенні Мохамада

Кремль вже використовував власні позиції в Нідерландах для підриву позицій України під час підписання Угоди про Асоціацію країни з ЄС. Тоді, у 2016 році Нідерланди провели референдум з цього питання внаслідок якого спецслужби країни виявили втручання в його проведення російських розвідувальних служб.

Слід зазначити, що донька Володимира Путіна Марія знаходиться в шлюбі з бізнесменом Йоррітом Фаассеном, підданим Нідерландів, який мешкає в Амстердамі та є значним інвестором в економіку Нідерландів (екс-представник «Газпрому» та «Стройтрансгаз»).

У жовтні 2018 року за даними британської Guardian, Нідерланди та Малайзія використовувалися російським ГРУ для здійснення кібер-атаки на штаб-квартиру Організації із заборони хімічної зброї та спроби викрадення документів розслідування справи МН-17. Четверо співробітників військової розвідки за рішенням уряду Нідерландів були відпущені після затримання та направлені в Росію. Ноутбук одного з затриманих росіян містив зв’язок з Малайзією та матеріалами справи МН-17.

В 2017 році розслідування проведення інформаційно-психологічних операцій Росією в країнах Заходу встановило, що росіяни адмініструють сторінки в соціальних мережах, котрі закликають до виходу Нідерландів з ЄС та НАТО.

Таким чином, не викликає сумнівів наявність розгалуженої системи впливу Кремля на політичну та бізнес-еліту Нідерландів, а також наявність відпрацьованих каналів впливу та позицій російських спецслужб в цій країні.

Використання громадян Нідерландів з метою проведення спеціальних операцій по дискредитації результатів розслідування JIT також підтверджується створенням у 2019 році інтернет-платформи «Bonanza Media». Основною метою діяльності зазначеної платформи є поширення інформації, яка спростовує офіційну версію розслідування катастрофи літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 та поширення російської версії цієї катастрофи.

Висвітленню зазначеного питання присвячено увесь обсяг інформації, що поширюється через інтернет-ресурси платформи «Bonanza Media». Ініціатором платформи є Яна Олександрівна Єрлашова – російська журналістка, кореспондент телекомпанії «Russia Today» (RT). Відомо, що вона проходила навчання у США, після завершення якого повернулася до Росії. Цей факт в її біографії схожий на кейс Марії Бутіної, яка теж навчалася в США, а потім була звинувачена в роботі на російську розвідку. До грудня 2011 року працювала кореспондентом новин російських телеканалів, зокрема «RT», а після цього – до грудня 2018 року – на каналі документального телебачення «RTД» (Russia Today Documentary).

У 2015 році Єрлашова після кількох відвідувань окупованих територій Донбасу випустила дві короткометражні фільми «МН17. Информация к размышлению» та «МН17. Год молчания», в яких здійснюється спроба спростувати причетність Росії до збиття малайзійського «Боїнга-777».

Також вона також є продюсером документального фільму-розслідування «Call for Justice» («Заклик до правосуддя»). Автором фільму виступив один із модераторів групи «MH17 – 5 years on» так званий «незалежний нідерландський журналіст» Макс ван дер Верфф.

Макс ван дер Верфф (Max van der Werff) – позиціонується як незалежний нідерландський блогер і журналіст. Він народився у 31 січня 1963 р. у м. Арнем, Нідерланди. Проживає у м. Маніла, Філіппіни.

Проводив розслідування причетності Нідерландів до катувань і репресій щодо цивільних осіб під час боротьби Індонезії за незалежність.

Нідерландські експерти Роберт ван дер Нурдаа і Коен ван де Вен зазначають, що Макс ван дер Верфф тісно співпрацює з російськими ЗМІ. Він неодноразово відвідував так звану ДНР для участі у місцевих конференціях щодо катастрофи MH17. Завдяки DoniLeaks (витік листів донецьких сепаратистів), відомо, що, за сприяння Макса ван дер Верффа, представники "ДНР" сподівалися спростувати докази СБУ щодо причетності російської установки «Бук» до збиття МН17.

У 2016 році Ван дер Верфф разом з іншими проросійськими європейськими журналістами і експертами був підписантом листа до президента США Д.Трампа з пропозицією переглянути результати офіційного розслідування катастрофи МН17.

Підвищення активності РФ в питанні спростування своєї відповідальності в збитті літака рейсу МН-17 свідчить про завершення підготовки Кремлем політичного середовища для викривлення або нівелювання результатів розслідування JIT з використанням позицій розвідувальної спільноти РФ.

Da Vinci Analytic Group