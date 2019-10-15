У Лондоні затримали вже майже 1,5 тисячі екоактивістів

Поліція Лондона затримала понад 1 445 активістів руху Extinction Rebellion під час протестів проти змін клімату.

Про це повідомляє міська поліція у Twitter.

“Затримано 1 445 людей у зв'язку з протестами Extinction Rebellion у Лондоні”, - повідомляють правоохоронці Лондона.

Раніше у Лондоні під час акцій протесту активістів руху Extinction Rebellion проти змін клімату поліція затримала доньку короля Бельгії Леопольда III Марію-Есмеральду.

Як повідомлялося, понад 1100 учасників протесту з руху Extinction Rebellion, які пообіцяли паралізувати життя Лондона на два тижні, було заарештовано починаючи з понеділка.

Протестувальники ставили намети по всій столиці Британії, в тому числі на Трафальгарській площі, перекриваючи основні автошляхи.