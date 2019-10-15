Імпічмент для Трампа: ексрадник Помпео дасть свідчення у Конгресі - CNN

Колишній старший радник державного секретаря США Майка Помпео – Майкл МакКінлі – даcть свідчення у Конгресі США у середу, 16 жовтня.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

«Майкл МакКінлі, колишній радник Державного департаменту, який подав у відставку минулого тижня, повинен свідчити в середу перед комітетами Конгресу, які ведуть розслідування з імпічменту (Трампа - ред.)», – йдеться у повідомленні.

Раніше американські ЗМІ писали, що МакКінлі залишив свій пост через те, що Помпео не підтримав публічно дипломатів, втягнутих у скандал навколо України.

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«МакКінлі та інші були розчаровані відсутністю у Помпео публічної підтримки дипломатів, яких просили дати свідчення перед Палатою в рамках розслідування імпічменту щодо президента Трампа», - зазначається у публікації.

Слухання МакКінлі пройдуть у закритому режимі. При цьому один зі співрозмовників підкреслив, що колишній співробітник Держдепу був викликаний у Конгрес без видачі повістки.

Виступ МакКінлі у Конгресі стане одним із серії слухань колишніх і чинних співробітників адміністрації Дональда Трампа, запланованих на цей тиждень.

У понеділок перед Конгресом свідчила Фіона Гілл, яка обіймала посаду старшого директора Ради нацбезпеки з питань Росії та Євразії.

На четвер заплановані слухання американського посла в ЄС Гордона Сондленда.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня демократи в Палаті представників ініціювали формальну процедуру розслідування з імпічменту Дональда Трампа. Йому закидають спроби натиснути на Україну з метою проведення розслідування проти Джо Байдена, головного конкурента Трампа на президентських виборах у США.