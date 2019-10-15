США не видали візи російським дипломатам, які збиралися на Генасамблею ООН

США не видали візи російським дипломатам, які збиралися на Генасамблею ООН

Укрінформ
Американська влада не видала візи 18 представникам російської делегації на заходи в рамках 74-ї сесії Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на заступника постпреда РФ в ООН Геннадія Кузьміна.

«Російська делегація не отримала 18 віз. За цей тиждень жодної візи видано не було», - сказав Кузьмін, виступаючи на засіданні Комітету з правових питань (Шостого комітету - ред.) ГА ООН.

Він уточнив, що в рамках роботи Шостого комітету ООН не видали візу перекладачеві, який мав перекладати англійською мовою виступи представників РФ.

Читайте також: В ООН визнали, що РФ порушує Женевські конвенції через зміну демографії Криму

Пізніше було повідомлено, що Комітет з відносин з країною перебування штаб-квартири ООН за ініціативи кількох країн, у тому числі Росії, екстрено збереться у вівторок для того, щоб обговорити «ситуацію з невидачею американських віз ряду делегацій» на заходи поточної сесії Генасамблеї.

Наприкінці вересня США відмовили у візах, які були потрібні для участі в Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, десяти співробітникам МЗС РФ, главі "Роскосмосу" Дмитру Рогозіну, голові комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніду Слуцькому і голові комітету з міжнародних справ Ради Федерації Костянтину Косачову.

Крім того ряд російських дипломатів не змогли взяти участь у форумі "Діалог Форт-Росс" в США на початку жовтня через невидачу їм американських віз.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-