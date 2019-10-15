США не видали візи російським дипломатам, які збиралися на Генасамблею ООН

Американська влада не видала візи 18 представникам російської делегації на заходи в рамках 74-ї сесії Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на заступника постпреда РФ в ООН Геннадія Кузьміна.

«Російська делегація не отримала 18 віз. За цей тиждень жодної візи видано не було», - сказав Кузьмін, виступаючи на засіданні Комітету з правових питань (Шостого комітету - ред.) ГА ООН.

Він уточнив, що в рамках роботи Шостого комітету ООН не видали візу перекладачеві, який мав перекладати англійською мовою виступи представників РФ.

Пізніше було повідомлено, що Комітет з відносин з країною перебування штаб-квартири ООН за ініціативи кількох країн, у тому числі Росії, екстрено збереться у вівторок для того, щоб обговорити «ситуацію з невидачею американських віз ряду делегацій» на заходи поточної сесії Генасамблеї.

Наприкінці вересня США відмовили у візах, які були потрібні для участі в Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, десяти співробітникам МЗС РФ, главі "Роскосмосу" Дмитру Рогозіну, голові комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніду Слуцькому і голові комітету з міжнародних справ Ради Федерації Костянтину Косачову.

Крім того ряд російських дипломатів не змогли взяти участь у форумі "Діалог Форт-Росс" в США на початку жовтня через невидачу їм американських віз.