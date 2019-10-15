Президентом Тунісу обрали юриста-консерватора

У другому турі президентських виборів у Тунісі перемогу здобув позапартійний Каїс Саїд, якого підтримували ісламсько-консервативні сили.

Про це інформує Deutsche Welle.

«На президентських виборах у Тунісі переміг 61-річний професор права Каїс Саїд. Як заявила виборча комісія країни у понеділок, 14 жовтня, у другому турі голосування його підтримали 72,71% виборців. Натомість за його опонента - медіамагната Набіля Каруї - проголосували 27,29% виборців», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Саїд брав участь у виборах як незалежний кандидат, однак його підтримала ісламсько-консервативна партія «Еннадха», яка минулого тижня виграла в Тунісі парламентські вибори.

Переможець перегонів виступає за децентралізовану модель урядування та обстоює консервативні погляди, зокрема щодо гендерної рівності та гомосексуальності.

Опонентом Саїда був 56-річний Набіль Каруї, якого незадовго до другого туру випустили з в'язниці, де він перебував за обвинуваченням у корупції та ухиленні від сплати податків.

Як зазначає DW, Каруї намагався заручитися підтримкою бізнесу та прихильників світського шляху розвитку Тунісу, занепокоєних консервативними поглядами Саїда.

Перший тур президентських виборів у Тунісі відбувся 15 вересня, другий - 13 жовтня.

Фото: alarabiya.net