У Конгресі США готують "потужні санкції" проти Туреччини

Лідери Демократичної та Республіканської партій в обох палатах Конгресу США ведуть переговори про розробку пакета санкцій проти Туреччини — суворішого, ніж пропонує Білий дім.

Про це йшлося на переговорах спікера Палати представників Ненсі Пелосі, яка представляє Демпартію, та впливового сенатора-республіканця Ліндсі Грема, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Приємно було поспілкуватися із сенатором Ліндсі Гремом сьогодні вранці. Нашим першим питанням порядку денного було погодження, що ми повинні мати двопартійну, двопалатну спільну резолюцію, аби негайно скасувати небезпечне рішення президента стосовно Сирії", - написала Пелосі у Twitter.

Pleased to have a conversation with Senator @LindseyGrahamSC this morning. Our first order of business was to agree that we must have a bipartisan, bicameral joint resolution to overturn the President’s dangerous decision in Syria immediately. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 14 жовтня 2019 р.

Далі, за її словами, необхідно створити найпотужніший пакет санкцій, "аналогічний двопартійному законопроєкту, який просувається в Палаті представників".

"Оскільки ми опинились у ситуації, коли президент дав туркам зелене світло на бомбардування та фактично розв’язав руки ІДІЛ, ми мусимо мати потужніший пакет санкцій, ніж той, що пропонує Білий дім", - наголосила спікер Палати представників.

As we find ourselves in a situation where the President gave a green light to the Turks to bomb and effectively unleashed ISIS, we must have a stronger sanctions package than what the White House is suggesting. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 14 жовтня 2019 р.

Республіканець Ліндсі Грем, який очолює юридичний комітет Сенату, зі свого боку позитивно оцінив перспективи успіху двопартійної ініціативи.

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Він пообіцяв докласти зусиль у межах своєї партії, "аби розробити санкції та швидко просуватися далі, оцінюючи готовність президента Трампа співпрацювати з Конгресом".

I will be working across party lines in a bicameral fashion to draft sanctions and move quickly, appreciating President Trump’s willingness to work with the Congress. The Speaker indicated to me that time was of the essence. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 14 жовтня 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня після рішення президента Трампа вивести американський контингент із Сирії Туреччина почала масштабний наступ на півночі цієї країни, де проживає курдське населення. Курди як союзник США були головною силою сухопутної операції проти ІДІЛ.