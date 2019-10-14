У Конгресі США готують

У Конгресі США готують "потужні санкції" проти Туреччини

Укрінформ
Лідери Демократичної та Республіканської партій в обох палатах Конгресу США ведуть переговори про розробку пакета санкцій проти Туреччини — суворішого, ніж пропонує Білий дім.

Про це йшлося на переговорах спікера Палати представників Ненсі Пелосі, яка представляє Демпартію, та впливового сенатора-республіканця Ліндсі Грема, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Приємно було поспілкуватися із сенатором Ліндсі Гремом сьогодні вранці. Нашим першим питанням порядку денного було погодження, що ми повинні мати двопартійну, двопалатну спільну резолюцію, аби негайно скасувати небезпечне рішення президента стосовно Сирії", - написала Пелосі у Twitter.

Далі, за її словами, необхідно створити найпотужніший пакет санкцій, "аналогічний двопартійному законопроєкту, який просувається в Палаті представників".

"Оскільки ми опинились у ситуації, коли президент дав туркам зелене світло на бомбардування та фактично розв’язав руки ІДІЛ, ми мусимо мати потужніший пакет санкцій, ніж той, що пропонує Білий дім", - наголосила спікер Палати представників.

Республіканець Ліндсі Грем, який очолює юридичний комітет Сенату, зі свого боку позитивно оцінив перспективи успіху двопартійної ініціативи.

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Він пообіцяв докласти зусиль у межах своєї партії, "аби розробити санкції та швидко просуватися далі, оцінюючи готовність президента Трампа співпрацювати з Конгресом".

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня після рішення президента Трампа вивести американський контингент із Сирії Туреччина почала масштабний наступ на півночі цієї країни, де проживає курдське населення. Курди як союзник США були головною силою сухопутної операції проти ІДІЛ.

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