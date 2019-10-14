У Штатах зазнав аварії канадський навчальний літак

Навчально-тренувальний літак Королівських ВПС Канади CT-144 Tutor зазнав аварії в штаті Джорджія на південному сході США.

Про це повідомило федеральне управління цивільної авіації США (FAA) в Twitter.

#FAA Statement on The Royal Air Force Snowbirds incident near Brooks, Ga. We will provide updates as they become available. pic.twitter.com/fbs4cU6pH0 — The FAA (@FAANews) October 13, 2019

Зазначається, що інцидент стався на пасовищі неподалік від міста Брукс приблизно о 13.30 (20.30 за київським часом). Пілот успішно катапультувався.

Airplane crash. A Canadian Snowbird from Atlanta airshow. Pilot ejected safely, but the plane not so much. #atlantaairshow#planecrash #atlanta pic.twitter.com/JsUIv6Nk16 — Charlotte Cliche (@CharlotteCliche) October 13, 2019

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ВПС Канади уточнили, що аварія сталася незадовго до авіашоу, яке повинно було відбутися в Атланті.

"Зараз занадто рано говорити про причини інциденту. Ми раді, що Кевін (Домон-Гарньє, пілот літака) і публіка не постраждали", − зазначено в повідомленні.

Як раніше повідомляло агентство, у США на авіавиставці розбився бомбардувальник.