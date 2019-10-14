На виборах президента Тунісу переміг незалежний кандидат

Незалежний кандидат, юрист Кайс Саїд упевнено перемагає у другому турі президентських виборів у Тунісі.

Про це повідомляє Swissinfo.

Так, за попередніми даними, Саїд набирає понад 72%, а його опонент — медіамагнат і лідер партії «Серце Тунісу» Набіль аль-Каруї — менш ніж 28%.

Перед виборами аль-Каруї випустили з в’язниці, де його утримували за звинуваченням у корупції та фінансових махінаціях. Він заявив, що розгляне можливість оскарження результатів виборів після офіційного оголошення результатів. Політик вважає, що у президентських перегонах не було чесної конкуренції, бо його випустили з в’язниці лише після першого туру.

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Лідер перегонів Кайс Саїд є колишнім професором з консервативними соціальними поглядами, він пообіцяв населенню повернути цінності революції 2011 року, яка призвела до демократизації країни.

Нагадаємо: дострокові президентські вибори в Тунісі призначили у зв'язку зі смертю попереднього глави держави. 92-річний президент Тунісу Беджі Каїд Ес-Себсі помер 25 липня. Після відставки президента Зімбабве Роберта Мугабе у 2017 році Ес-Себсі залишався найстарішим чинним президентом у світі.