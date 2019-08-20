Поліція застрелила чоловіка, який захопив автобус у Ріо-де-Жанейро

Озброєного чоловіка, що захопив у бразильському місті Ріо-де-Жанейро автобус із пасажирами, застрелив поліцейський снайпер.

Про це повідомляє Globo.

Близько 9 години 18 хвилин ранку злочинець вийшов із автобуса та був застрелений снайпером", - йдеться у повідомленні.

Напад на автобус стався о 5:25 на мосту, що з'єднує передмістя Сан-Гонкало з центром міста Ріо-де-Жанейро. Під час перемовин шестеро заручників були звільнені.

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Як повідомлялося, озброєний чоловік захопив у бразильському місті Ріо-де-Жанейро автобус із 37 пасажирами.