Поліція застрелила чоловіка, який захопив автобус у Ріо-де-Жанейро
Укрінформ
Озброєного чоловіка, що захопив у бразильському місті Ріо-де-Жанейро автобус із пасажирами, застрелив поліцейський снайпер.
Про це повідомляє Globo.
Близько 9 години 18 хвилин ранку злочинець вийшов із автобуса та був застрелений снайпером", - йдеться у повідомленні.
Напад на автобус стався о 5:25 на мосту, що з'єднує передмістя Сан-Гонкало з центром міста Ріо-де-Жанейро. Під час перемовин шестеро заручників були звільнені.
Як повідомлялося, озброєний чоловік захопив у бразильському місті Ріо-де-Жанейро автобус із 37 пасажирами.