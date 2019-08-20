У Бразилії невідомий захопив автобус із пасажирами

Озброєний чоловік захопив у бразильському місті Ріо-де-Жанейро автобус зі щонайменше 16 пасажирами.

Про це повідомляє AFP із посиланням на місцевих чиновників.

“Озброєний чоловік тримає у заручниках 16 пасажирів автобуса в Ріо-де-Жанейро у вівторок”, - йдеться у повідомленні.

Сам автобус оточений поліцейськими, які розпочали перемовини з чоловіком. Рух транспорту на мосту зупинено.

Як зазначається, на даний момент поліції вдалося звільнити шестеро заручників. Є інформація про те, що зловмисник розлив бензин по автобусу, погрожуючи підпалити його.

За словами чиновників, зловмисник назвав себе поліцейським, однак це не було підтверджено. Чоловік не висував вимог до влади, вважається, що він має психологічні проблеми.

Деталі інциденту з'ясовуються.