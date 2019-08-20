Більше половини австрійців підтримують легалізацію канабісу

За даними соціологічного опитування, легалізацію марихуани підтримують понад половину громадян Австрії.

Про це повідомляє APA, посилаючись на дослідження, проведене в липні компанією Integral.

"Більшість австрійців обізнані з впливом канабідіолу, а 54% підтримали б легалізацію канабісу", - йдеться у повідомленні.

В опитуванні, проведеному на замовлення компанії Magu-CBD, взяли участь понад 1 тис. осіб віком від 16 до 69 років.

Кожен другий респондент повідомив, що знає різницю між тетрагідроканабінолом (THC), який справляє психотропну дію на людський організм, та канабідіолом (CBD), що не має такої дії, натомість дає лікувальний ефект при багатьох захворюваннях.

Читайте також: Медичне страхування в Чехії передбачатиме видатки на марихуану

При цьому 14% респондентів повідомили, що мали особистий досвід використання канабідіолу, а 79% з них готові повторити це знову.

Близько половини опитаних, не знайомих із канабідіолом, припускають, що в майбутньому можуть його вживати.

"Від майбутнього уряду 78% опитаних очікують створення рамкових умов для широкої доступності канабідіолу. Лише 7% цього не хочуть. 54% взагалі висловилися за загальну легалізацію канабісу", - зазначається у повідомленні.