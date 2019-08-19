Юнкер пропустить саміт G7 через операцію
Про це повідомляє Financial Times.
«Цього тижня Жан-Клод Юнкер пропустить зустріч G7 у Франції, де він повинен був зустрітися з (прем'єр-міністром Британії - ред.) Борисом Джонсоном після операції», - йдеться у повідомленні.
За словами речниці Єврокомісії, операція в Люксембурзі на вихідних пройшла добре, сам президент Юнкер залишиться у лікарні для подальшого відновлення.
Як повідомлялося, 17 серпня стало відомо, що Юнкеру терміново проведуть операцію з видалення жовчного міхура.
Президент Єврокомісії скоротив свою відпустку в Австрії. Його переправили до лікарні у Люксембург.
Як відомо, саміт "Великої сімки" запланований на 24-26 серпня у французькому місті Біарріц. Він пройде у розширеному форматі за участю лідерів 8 країн-партнерів та глав декількох міжнародних організацій.
Участь запрошених лідерів поза форматом "Великої сімки" пов'язана із головною проблематикою французького головування – боротьбою з нерівністю у світі.
Серед запрошених країн-партнерів – Австралія, Чилі, Індія, ПАР, Буркіна-Фасо, Єгипет, Руанда та Сенегал.
Планувалося, що саміт «Великої сімки» повинен був стати першою зустріччю Юнкера з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном після його обрання минулого місяця.