Юнкер пропустить саміт G7 через операцію

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, який нещодавно переніс операцію з видалення жовчного міхура, пропустить саміт країн "Великої сімки" у Франції.

Про це повідомляє Financial Times.

«Цього тижня Жан-Клод Юнкер пропустить зустріч G7 у Франції, де він повинен був зустрітися з (прем'єр-міністром Британії - ред.) Борисом Джонсоном після операції», - йдеться у повідомленні.

За словами речниці Єврокомісії, операція в Люксембурзі на вихідних пройшла добре, сам президент Юнкер залишиться у лікарні для подальшого відновлення.

Як повідомлялося, 17 серпня стало відомо, що Юнкеру терміново проведуть операцію з видалення жовчного міхура.

Президент Єврокомісії скоротив свою відпустку в Австрії. Його переправили до лікарні у Люксембург.

Як відомо, саміт "Великої сімки" запланований на 24-26 серпня у французькому місті Біарріц. Він пройде у розширеному форматі за участю лідерів 8 країн-партнерів та глав декількох міжнародних організацій.

Участь запрошених лідерів поза форматом "Великої сімки" пов'язана із головною проблематикою французького головування – боротьбою з нерівністю у світі.

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Серед запрошених країн-партнерів – Австралія, Чилі, Індія, ПАР, Буркіна-Фасо, Єгипет, Руанда та Сенегал.

Планувалося, що саміт «Великої сімки» повинен був стати першою зустріччю Юнкера з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном після його обрання минулого місяця.