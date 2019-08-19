На саміт G7 запросили лідерів восьми країн-партнерів

На саміт G7 запросили лідерів восьми країн-партнерів

Укрінформ
Саміт "Великої сімки" 24-26 серпня у французькому місті Біарріц пройде у розширеному форматі за участю лідерів 8 країн-партнерів та глав декількох міжнародних організацій.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Франції, яка цього року головує у G7, передає власний кореспондент Укрінформу.

"G7 у Біарріці розпочнеться у суботу в оновленому форматі за безпрецедентною участю лідерів 8 запрошених країн та декількох міжнародних організацій", - заявили у французькому головуванні у G7.

Участь запрошених лідерів поза форматом "Великої сімки" пов'язана із головною проблематикою французького головування – боротьбою з нерівністю у світі.

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Серед запрошених країн-партнерів – Австралія, Чилі, Індія, ПАР, Буркіна-Фасо, Єгипет, Руанда та Сенегал.

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