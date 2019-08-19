Три події світу. Плани та перспективи Вашингтону, асиметрія Зеленського та реверанс Варшави

Три події світу. Плани та перспективи Вашингтону, асиметрія Зеленського та реверанс Варшави

Укрінформ
Обіцянці Джо Байдена перетворити Україну на пріоритет міжнародної політики США заочно відповів Вільям Тейлор. 

Володимир Зеленський вирішив пограти з Путіним в асиметрію. Польща промовисто продемонструвала зацікавленість у потеплінні відносин з Україною.

Хоча президентські вибори у США пройдуть у першій декаді листопада 2020 року, попередні маневри здійснюються вже зараз. І обіцянку Джо Байдена (одного з найбільш вірогідних кандидатів від Демократичної партії на посаду президента) перетворити Україну на один з пріоритетів зовнішньої політики США варто сприймати саме у передвиборчому контексті. Звісно, досвідчений політик  розуміє, що «українську карту» можуть спробувати розіграти проти нього (причому не лише республіканці, але і власні однопартійці), тому вирішив прищепити громадську думку. Колишньому віце-президенту Штатів відповів тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. На його думку, майбутня зустріч глав наших держав буде успішною (очевидно, перше знайомство відбудеться на початку вересня у Варшаві), після чого відбудеться заокеанський візит. Оптимізм пана Тейлора також має геополітичний присмак, без якого у сучасному світі мало що обходиться.

Володимир Зеленський видав указ про спрощення набуття українського громадянства громадянами Росії, яких переживають політичні переслідування у РФ або відзначилися у захисті суверенітету України. На жаль, фокусування виключно на російських громадянах виглядає помилковим, а масштаб майбутньої паспортизації – мізерним за кількістю, проте небезпечним за змістом. Схоже, на Банковій забули, що імперський дискурс в російському політикумі дуже потужний, за формальними ознаками опозиціонерами є багато ненависників незалежної України, і навіть тамтешні ліберали часом вчать українців «Родину любить».  

Тим часом інший український сусід, Польща, продемонструвала готовність до потепління відносин з офіційним Києвом. Це не лише акція «Пломінь братерства», якою польські харцери та українські пластуни вшанували пам’ять вояків Армії УНР, які 99 років тому брали участь у «диві над Віслою», яке допомогло зупинити Червону армію. Це і візит маршалека Сенату РП Станіслава Карчевського на Волинь, де той взяв участь у церемонії прощання з українським солдатом, який загинув на Донбасі. Команді Зеленського варто готуватися, що у вересні у Польщі питання історичної пам’яті стануть головними під час його зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою. 

Євген МАГДА, Інститут світової політики

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