Три події світу. Плани та перспективи Вашингтону, асиметрія Зеленського та реверанс Варшави

Обіцянці Джо Байдена перетворити Україну на пріоритет міжнародної політики США заочно відповів Вільям Тейлор.

Володимир Зеленський вирішив пограти з Путіним в асиметрію. Польща промовисто продемонструвала зацікавленість у потеплінні відносин з Україною.

Хоча президентські вибори у США пройдуть у першій декаді листопада 2020 року, попередні маневри здійснюються вже зараз. І обіцянку Джо Байдена (одного з найбільш вірогідних кандидатів від Демократичної партії на посаду президента) перетворити Україну на один з пріоритетів зовнішньої політики США варто сприймати саме у передвиборчому контексті. Звісно, досвідчений політик розуміє, що «українську карту» можуть спробувати розіграти проти нього (причому не лише республіканці, але і власні однопартійці), тому вирішив прищепити громадську думку. Колишньому віце-президенту Штатів відповів тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. На його думку, майбутня зустріч глав наших держав буде успішною (очевидно, перше знайомство відбудеться на початку вересня у Варшаві), після чого відбудеться заокеанський візит. Оптимізм пана Тейлора також має геополітичний присмак, без якого у сучасному світі мало що обходиться.

Володимир Зеленський видав указ про спрощення набуття українського громадянства громадянами Росії, яких переживають політичні переслідування у РФ або відзначилися у захисті суверенітету України. На жаль, фокусування виключно на російських громадянах виглядає помилковим, а масштаб майбутньої паспортизації – мізерним за кількістю, проте небезпечним за змістом. Схоже, на Банковій забули, що імперський дискурс в російському політикумі дуже потужний, за формальними ознаками опозиціонерами є багато ненависників незалежної України, і навіть тамтешні ліберали часом вчать українців «Родину любить».

Тим часом інший український сусід, Польща, продемонструвала готовність до потепління відносин з офіційним Києвом. Це не лише акція «Пломінь братерства», якою польські харцери та українські пластуни вшанували пам’ять вояків Армії УНР, які 99 років тому брали участь у «диві над Віслою», яке допомогло зупинити Червону армію. Це і візит маршалека Сенату РП Станіслава Карчевського на Волинь, де той взяв участь у церемонії прощання з українським солдатом, який загинув на Донбасі. Команді Зеленського варто готуватися, що у вересні у Польщі питання історичної пам’яті стануть головними під час його зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою.

Євген МАГДА, Інститут світової політики