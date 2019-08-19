Залізниця ФРН запроваджує безкоштовний проїзд для солдатів

Німецькі військовослужбовці рядового складу матимуть право безплатно подорожувати залізничним транспортом.

Такої домовленості досягли представники уряду ФРН і компанії Deutsche Bahn, яка є головним оператором залізничних перевезень у країні, повідомляє DW.

"Нові правила набудуть чинності з 1 січня 2020 року, вони стосуватимуться солдатів бундесверу у формі. Безплатно можна буде їздити як у службових, так і в приватних цілях", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що під нововведення підпадають усі потяги; далекого сполучення, приміські та регіональні.

Їздити військові зможуть лише другим класом. За перший клас доведеться доплатити, повідомили представники Deutsche Bahn.

У компанії уточнили, що на резервістів ці пільги не поширюються.

Ідея запровадити безоплатний проїзд залізницею для військових стала однією з перших ініціатив нового міністра оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер.

За даними видання Bild am Sonntag, бундесвер буде щороку переказувати Deutsche Bahn близько чотирьох мільйонів євро компенсації за послуги безкоштовного проїзду військових. Ця сума регулярно переглядатиметься.

Поки що пропозиція стосується лише державної компанії Deutsche Bahn, яка є найбільшим залізничним перевізником у Німеччині. Переговори з приватними компаніями з цього приводу тільки плануються.

Утім, приватні перевізники вже висловили критику у зв'язку із занадто незначною сумою компенсації для Deutsche Bahn. Адже чотири мільйони євро дорівнюють лише 22 євро за кожного солдата за рік.

Фото з відкритих джерел