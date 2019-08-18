Затриманий у липні іранський танкер має залишити Гібралтар уночі

Затриманий у липні іранський нафтовий супертанкер має залишити Гібралтар уночі.

Про це повідомив посол Ірану в Британії Хамід Бейдінежад у Twitter, передає Радіо Свобода.

За словами дипломата, дві команди інженерів уже вирушили до Гібралтару.

Як повідомлялося, 4 липня влада Гібралтару затримала іранський танкер, вважаючи, що він везе нафту на завод у Сирію на порушення міжнародних санкцій. Через два тижні Корпус вартових ісламської революції затримав в Ормузькій протоці британський танкер Stena Impero, звинувативши його екіпаж у порушенні правил міжнародного судноплавства.

15 серпня влада Гібралтару офіційно повідомила, що іранський танкер вільний. За словами урядовців, Іран зобов’язався не вивантажувати в Сирії нафту з судна.

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18 серпня влада Гібратару відхилила запит Сполучених Штатів Америки про арешт танкера.

Згідно з офіційним повідомленням влади британської заморської території, ордер американського суду не змогли взяти до виконання, оскільки він суперечить чинним нормам Європейського Союзу.