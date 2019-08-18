ІДІЛ узяла відповідальність за теракт на весіллі у Кабулі

Терористичне угруповання “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за теракт на весіллі у Кабулі.

Про це повідомляє The Guardian.

“Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за смертельний вибух, який прогримів на весіллі в Кабулі і в результаті якого загинули понад 60 людей і більше 180-ти зазнали поранень”, - ідеться у повідомленні.

В оприлюдненій у Мережі заяві терористів сказано, що атаку здійснив їхній боєць із Пакистану.

Загалом, “Ісламська держава” часто бере на себе відповідальність за напади на хазарську етнічну меншину в Афганістані.

Тим часом, афганські чиновники вже заявляють про щонайменше 200 поранених унаслідок цього теракту.

Як повідомлялося, у результаті підриву терориста-смертника на весіллі в столиці Афганістану загинули щонайменше 63 людини.