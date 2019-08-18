У Німеччині чоловік напав з ножем на людей на вокзалі, є жертви

У німецькому містечку Ізерлон, земля Північний Рейн-Вестфалія, чоловік із ножем накинувся на людей на вокзалі, вбивши 23-річного хлопця та 32-річну жінку, яка їхала з двомісячним немовлям.

Про це повідомляє мюнхенське видання TZ.

«Чоловік і жінка загинули в результаті ножового нападу на станції Ізерлон, дитина не постраждала», - пише газета.

Тіло жінки та її дочку виявили на парковці, молодого чоловіка – безпосередньо на вокзалі.

Повідомляється, що 43-річний зловмисник (про його національність не повідомляється), скоївши злочин, сів на підлогу і спокійно чекав приїзду поліції.

Мотиви нападу наразі не з’ясовані. Так само невідомо, чи існує зв’язок між убитими та затриманим.

Свідками кривавої драми стало багато людей, включаючи 20 гостей, які їхали на весілля.

Фото: dpa / Frank Bauermann