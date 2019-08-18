Російського опозиціонера Яшина знову затримали у Москві
Про це він повідомив у Twitter, опублікувавши також відео свого затримання.
"На виході із спецприймальника знову затриманий бійцями 2-го оперативного полку", - написав він.
Як повідомляє "Інтерфакс" , раніше Московський міський суд підтвердив законність відмови Яшину в реєстрації кандидатом у депутати Московської міської думи.
Хамовнічеський суд Москви 8 серпня призначив Яшину десять діб адміністративного арешту за заклики до участі у несанкціонованій акції 14 липня біля Мосміськвиборчкому (ч. 2 ст. 20 КпАП).
До цього по десять діб арешту за аналогічні правопорушення йому призначали Троїцький і Щербинський столичні суди.
Вийти на свободу Яшин не може з моменту першого арешту 29 липня.
Ілля Яшин разом з іншими опозиційними кандидатами балотувався в депутати Мосміськдуми, але отримав відмову у виборчкомі. Незалежні кандидати стверджують, що підписи за їхнє висунення були визнані недійсними з політичних мотивів.
Із середини липня у Москві за призовом незареєстрованих депутатів відбуваються акції протесту за вільні і чесні вибори, нагадує "Медуза".