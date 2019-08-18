У Гондурасі у сутичках між футбольними фанами і поліцією загинули троє людей

У Гондурасі троє людей загинуло та 10 постраждали в результаті сутичок між футбольними фанатами й поліцією перед матчем команд “Монтагуа” й “Олімпія”.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на відділення Червоного Хреста в Гондурасі.

“Три людини загинули внаслідок сутичок перед футбольним матчем у Гондурасі пізно ввечері у суботу, коли вболівальники гостьової команди напали на автобус із гравцями, і між поліцією й фанами виникла шарпанина. Щонайменше 10 людей постраждали, деякі зазнали серйозних травм”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що група фанів “Олімпії” напала на автобус із гравцями команди “Монтагуа” біля стадіону.

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Поліція була змушена застосувати сльозогінний газ, аби заспокоїти фанів, які почали бійки як на стадіоні, так і навколо нього.

За даними команди “Монтагуа”, троє футболістів зазнали незначних травм.

Сам матч довелося скасувати.