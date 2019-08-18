В Афганістані на міні підірвався мікроавтобус, 12 загиблих

Щонайменше 12 людей загинуло в результаті підриву мікроавтобуса на міні в районі Давлат Абад на півночі Афганістану.

Про це повідомляє Tolo News з посиланням на главу району Мохаммеда Юсуфа.

“Щонайменше 12 людей загинуло в результаті підриву (мікроавтобуса — ред.) в північній провінції Балх у неділю вранці”, - йдеться у повідомленні.

Усуф додав, що серед загиблих є двоє дітей і семеро жінок.

За його словами, мікроавтобус із цивільними наїхав на придорожню міну.

На його думку, вибуховий пристрій був закладений бійцями терористичного угруповання “Талібан”.

Самі терористи ще не заявляли про причетність до вибуху.

Фото: tvc.ru