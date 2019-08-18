Сильні зливи у Стамбулі: загинула одна людина
Укрінформ
Внаслідок сильних злив і раптового підняття рівня води 17 серпня в цьому турецькому місті загинула одна людина.
Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
Зазначається, що йдеться про безхатченка, який втонув, перебуваючи в підземному переході.
Внаслідок негоди постраждали кілька районів Стамбулу, зокрема Фатіх, де розташований історичний Гранд-базар.
Дощ почався вранці і посилився близько полудня 17 серпня. Це призвело до перебоїв у русі транспорту, декілька доріг залило водою.
Фото з Тwitter.