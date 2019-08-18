Вибух на весіллі у Кабулі: 63 загиблих, ще понад 180 постраждали
Укрінформ
В результаті вибуху, який прогримів на весіллі в столиці Афганістану Кабулі, загинули щонайменше 63 людини і понад 180 отримали поранення.
Про це повідомляє ВВС.
За словами свідків трагедії, терорист-смертник підірвав себе під час весільної церемонії.
До теперішнього часу жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за вибух.
Як раніше повідомлялося, на весіллі у Кабулі, куди були запрошені більше тисячі гостей, підірвався смертник.