Іран розробив аналог російського С-300
Про це повідомляє агенція IRNA.
"Бавар-373, з дальністю ураження 200 кілометрів та висотою польоту 27 кілометрів, наділений більшими можливостями, ніж російський комплекс С-300", - заявили іранські військові.
Як зазначається, новий ракетний комплекс представлять публіці наступного тижня. Іранська ракетна система "Бавар-373" відрізняється від аналогічних американських та російських моделей пускових установок, радарів та ракет.
Чиновники іранського міністерства оборони раніше заявляли, що система успішно пройшла необхідні випробування.
Відзначаючи, що ракета Бавар-373 повністю виготовлена з іранських складових, бригадний генерал Касем Такізаде заявив, що нова система продемонструє оборонну силу Ірану всьому світу.
Фото: IRNA