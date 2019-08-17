Іран розробив аналог російського С-300

В Ірані завершили роботу над створенням зенітно-ракетного комплексу "Бавар-373", який Тегеран називає кращим за російський ЗРК С-300.

Про це повідомляє агенція IRNA.

"Бавар-373, з дальністю ураження 200 кілометрів та висотою польоту 27 кілометрів, наділений більшими можливостями, ніж російський комплекс С-300", - заявили іранські військові.

Як зазначається, новий ракетний комплекс представлять публіці наступного тижня. Іранська ракетна система "Бавар-373" відрізняється від аналогічних американських та російських моделей пускових установок, радарів та ракет.

Чиновники іранського міністерства оборони раніше заявляли, що система успішно пройшла необхідні випробування.

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Відзначаючи, що ракета Бавар-373 повністю виготовлена з іранських складових, бригадний генерал Касем Такізаде заявив, що нова система продемонструє оборонну силу Ірану всьому світу.

Фото: IRNA