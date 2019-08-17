У Молдові знайшли пенсіонера, який отримує пенсію в €11,5 тисячі

Такі дані оприлюднив депутат парламенту Юрія Реницэ, пославшись на дані Національної каси соціального страхування, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Неймовірно, як у найбіднішій країні Європи можна отримати таку величезну пенсію», - написав депутат на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, одержувачем пенсії є застрахована особа, яка працює у банківській сфері.

Згідно з оприлюдненими депутатом даними, четверо людей отримують пенсії трохи більше 5 тисяч євро, а ще кілька осіб – від 3 до 4 тисяч.

Реніце пообіцяв найближчим часом оприлюднити інші дані щодо соціальних допомог, шо їх отримують громадяни.

Згідно зі статистикою, мінімальна пенсія у Молдові становить трохи більше 50 євро (1080 молдавських леїв).