Трамп висміяв свого прихильника через зайву вагу

«У цього хлопця серйозні проблеми з вагою. Іди додому. Почни займатися спортом. Виведіть його звідси, будь ласка», — сказав Трамп.

Виступаючи на мітингу, Трамп побачив у натовпі Френка Доусона, коли той стояв поруч з опонентами президента США — охорона виводила їх з мітингу після того, як ті почали галасувати.

Трамп порадив йому зайнятися спортом, щоб позбутися зайвої ваги.

Коли виявилося, що Доусон — прихильник американського президента, Трамп спробував вийти із ситуації — зателефонував йому з борту президентського літака.

Trump phones supporter he mocked for having a "weight problem" after discovering he was a supporter https://t.co/AKbB8WEYro pic.twitter.com/Z0HtoyD4tI — The Hill (@thehill) August 17, 2019

Доусон, який потрапив у центр загальнонаціональної уваги, заявив, що зауваження Трампа його не образили — він залишається прихильником президента.

A man called overweight last night by @realDonaldTrump turns out to be his supporter: "I think he thought I was part of it but I wasn’t. I was the good part of it... I love the guy. He’s the best thing that ever happened to this country", said Frank #Dowson to @foxandfriends pic.twitter.com/1dHsRNw7wg — Artem Gurevich (@altur79) August 16, 201

«Вважаю, він подумав, що я беру участь у цьому [в протестах — ред.], але я не протестував. Я був серед його прихильників. Все добре. Я люблю цього хлопця. Він — найкраще, що коли-небудь відбувалося з цією країною», — заявив він.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп цікавився, що треба для того, щоб купити Гренландію, яка є частиною Данії, про що написала газета The Wall Street Journal.

Джерела в Білому домі повідомили, що Трамп неодноразово ставив радникам відповідне питання і з цікавістю слухав дискусії з приводу геополітичного значення цього острова, а також його ресурсів. Крім іншого, обговорювалася тема розширення присутності військовослужбовців США в Арктиці.