Трамп висміяв свого прихильника через зайву вагу

Трамп висміяв свого прихильника через зайву вагу

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Укрінформ
Президент США Дональд Трамп, виступаючи на мітингу в Нью-Гемпширі, висміяв одного з учасників. Пізніше з’ясувалося, що той — прихильник Трампа.
Про це повідомляє The Hill.

«У цього хлопця серйозні проблеми з вагою. Іди додому. Почни займатися спортом. Виведіть його звідси, будь ласка», — сказав Трамп.

Виступаючи на мітингу, Трамп побачив у натовпі Френка Доусона, коли той стояв поруч з опонентами президента США — охорона виводила їх з мітингу після того, як ті почали галасувати.

Трамп порадив йому зайнятися спортом, щоб позбутися зайвої ваги.

Коли виявилося, що Доусон — прихильник американського президента, Трамп спробував вийти із ситуації — зателефонував йому з борту президентського літака.

Доусон, який потрапив у центр загальнонаціональної уваги, заявив, що зауваження Трампа його не образили — він залишається прихильником президента.

«Вважаю, він подумав, що я беру участь у цьому [в протестах — ред.], але я не протестував. Я був серед його прихильників. Все добре. Я люблю цього хлопця. Він — найкраще, що коли-небудь відбувалося з цією країною», — заявив він.

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Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп цікавився, що треба для того, щоб купити Гренландію, яка є частиною Данії, про що написала газета The Wall Street Journal.

Джерела в Білому домі повідомили, що Трамп неодноразово ставив радникам відповідне питання і з цікавістю слухав дискусії з приводу геополітичного значення цього острова, а також його ресурсів. Крім іншого, обговорювалася тема розширення присутності військовослужбовців США в Арктиці.

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